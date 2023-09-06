Переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я – роботодавці Тернопільщини працевлаштували 220 переселенців

На сьогодні 124 внутрішньо переміщені особи зі статусом безробітного шукають роботу, звернувшись за допомогою у місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості, з них 90% – жінки, 59% – з вищою освітою, третина – у віці 35-44 років. Серед них найбільше мають досвід роботи у сферах торгівлі та послуг, професіоналів.

Загалом цьогоріч через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 908 внутрішньо переміщених осіб, з них 780 отримали статус безробітного.

220-ти переселенцям вдалося знайти прийнятні місця праці здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, сфері охорони здоров’я, наданні соціальної допомоги та ін. За направленнями служби зайнятості 26 внутрішньо переміщених осіб проходили профнавчання; 2 – мали тимчасову роботу, 32 – брали участь у суспільно корисних роботах.

Також, 19 осіб з числа ВПО отримали ваучер на оплату професійного навчання.

До слова: роботодавці, які працевлаштували ВПО, можуть отримати компенсації від державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

До відома ВПО: згідно з постановою КМУ : згідно з постановою КМУ № 249 від 21.03.2023 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи – служба зайнятості видає безоплатний ваучер на навчання на одну із 123 професій.

Додаткова інформація – за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756 чи через Telegram: @DCZ19_Ternopil.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу людям, які через війну змушені були покинути власні домівки і знайшли прихисток на Тернопільщині!