Чергова акція протесту в Тернополі: вимога скасувати обмеження для НАБУ і САП

30 липня в Тернополі, біля обласної військової адміністрації, вчетверте відбулася акція протесту проти закону №4555, ухваленого Верховною Радою 22 липня. Учасники акції виступають проти обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За даними кореспондентів Суспільного, до протесту станом на 21:00 долучилося близько 70 осіб, які вимагали прийняти законопроєкт, що забезпечить незалежність антикорупційних органів, а також скасувати вже прийнятий закон. Учасники акції тримали плакати з лозунгами: “Свободу НАБУ і САП”, “Нас не питали, але ми маємо слово”, “У демократії немає канікул”.

Олеся Герин, одна з учасниць, зазначила, що акція важлива в переддень голосування: “Завтра, 31 липня, Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, що може змінити або підтвердити незалежність НАБУ і САП. Важливо, щоб народ нагадував депутатам, що єдиним джерелом влади є народ”. Вона також закликала встановити чіткі рамки для проведення обшуків і висловила занепокоєння щодо використання поліграфів.

Сергій Третяк, який бере участь в акції вже втретє, наголосив: “Ми хочемо, щоб депутати більш свідомо підходили до прийняття рішень і не поспішали приймати закон у турборежимі. Рішення, яке може зруйнувати те, що ми будували роками, не повинно бути прийнято без ретельного обговорення”.

Захар Дябло, ще один учасник протесту, сказав: “Ми зібралися, щоб показати свою позицію. Це мирна акція, ми хочемо, щоб депутати почули нас і не підтримали цей закон, який підриває незалежність антикорупційних органів”.

Також серед учасників була Анастасія Маланій, яка зазначила, що важливість захисту незалежності НАБУ та САП є важливою умовою для вступу України в Європейський Союз. Сергій Плавуцький, ще один активіст, зазначив: “Незалежність антикорупційних органів — це не просто питання боротьби з корупцією, а питання нашого європейського майбутнього”.

Протести в Тернополі розпочалися після ухвалення законопроєкту №12414, який, на думку активістів, знижує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору. Зокрема, цей закон дозволяє Генеральному прокурору надавати письмові вказівки детективам НАБУ, отримувати доступ до справ бюро, а також скасовує заборону на передачу справ НАБУ іншим правоохоронним органам.

НАБУ виступило з критикою цього закону, заявивши, що він фактично знищує незалежність САП і підпорядковує обидва органи Генеральному прокурору. Ці зміни підривають всю антикорупційну інфраструктуру, яка будувалася в Україні з 2015 року за допомогою міжнародних партнерів.

Крім того, 21 липня стало відомо про обшуки, які проводила СБУ у співробітників НАБУ. Слідчі дії стосувалися 15 детективів бюро, яких звинувачують у корупційних діях і зраді. Це спричинило нову хвилю обурення серед громадськості, яка вимагає прозорості і відповідальності від правоохоронних органів.

Таким чином, протести тривають, і люди вимагають відновлення незалежності НАБУ та САП, аби забезпечити їх ефективну роботу в боротьбі з корупцією в Україні.