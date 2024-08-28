Жителі Тернопільщини отримали 1,5 тисячі направлень на роботу в «Армії відновлення»
В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до “Армії відновлення” України – суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану. Це роботи:
– оборонного характеру (спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту),
– з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,
– спрямовані на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.
Безробітні жителі Тернопільщини також активно долучаються до «Армії відновлення».
Цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 278 договорів, згідно з якими зареєстрованим безробітним було видано 1518 направлень на роботу. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, ремонтували військовий одяг, виконували ряд інших робіт. Учасникам «Армії відновлення» цьогоріч виплачено 7,7 млн грн зарплати.
До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:
– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;
– це легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);
– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної),
– набувають страхового стажу,
– мають соціальний захист і гарантії.
Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.
Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у районних військових адміністраціях області прийняті розпорядження, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.
У переліку робіт також є: надання допомоги людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.