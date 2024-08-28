Жителі Тернопільщини отримали 1,5 тисячі направлень на роботу в «Армії відновлення»

В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до “Армії відновлення” України – суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану. Це роботи:

– оборонного характеру (спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту),

– з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,

– спрямовані на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Безробітні жителі Тернопільщини також активно долучаються до «Армії відновлення».

Цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 278 договорів, згідно з якими зареєстрованим безробітним було видано 1518 направлень на роботу. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, ремонтували військовий одяг, виконували ряд інших робіт. Учасникам «Армії відновлення» цьогоріч виплачено 7,7 млн грн зарплати.

До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);

– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної),

– набувають страхового стажу,

– мають соціальний захист і гарантії.

Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у районних військових адміністраціях області прийняті розпорядження, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.

У переліку робіт також є: надання допомоги людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.