Віталій Кулешко замінив Марію Гудиму на посаді директора тернопільського ліцею №21
27 липня відбувся конкурс на заміщення посади директора Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області.
На посаду претендендували лише два кандидата – діюча директорка Марія Гудима та 35-річний вчитель математики школи №6 Віталій Кулешко.
За ношою іноформацією, міський голова Сергій Надал та начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк підтримали кандидатуру Віталія Івановича.