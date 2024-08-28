27 липня відбувся конкурс на заміщення посади директора Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області.

На посаду претендендували лише два кандидата – діюча директорка Марія Гудима та 35-річний вчитель математики школи №6 Віталій Кулешко.