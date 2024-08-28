17:51 | 28.08.2024
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Новини Тернополя 

Віталій Кулешко замінив Марію Гудиму на посаді директора тернопільського ліцею №21

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27 липня відбувся конкурс на заміщення посади директора  Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області.
На посаду  претендендували лише два кандидата – діюча директорка Марія Гудима та 35-річний вчитель математики школи №6 Віталій Кулешко.
За ношою іноформацією, міський голова Сергій Надал та начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк підтримали кандидатуру Віталія Івановича.
 

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