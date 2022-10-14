Жителям Тернопільщини уже повернено майже 10 млн грн податкової знижки

З початку року бажання скористатися податковою знижкою виявили 3537 жителів Тернопільщини. З цією метою вони подали до податкових органів декларації про майновий стан, в яких задекларували 67,4 млн грн витрат.

Більшість наших краян, а це 2793 осіб (79%), подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, оскільки на здобуття освіти витратили 58 млн гривень. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 695 жителів області. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 27 наших краян. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на повернення податку 16 декларантам та 4 особам через переобладнання транспортних засобів. Ще дві особи задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 12,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Майже 10 млн грн, або 80% від визначеної до відшкодування суми, вже повернули декларантам.

Нагадуємо, що громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року – до 31 грудня включно.