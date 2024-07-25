Японія продовжує активну підтримку медичної сфери: забезпечує фінансування і передає обладнання та технології

МОЗ України продовжує тісну співпрацю з урядом Японії та урядовими інституціями Японії для підтримки та відновлення медичної сфери. Пріоритетні напрями: закупівля спеціального обладнання для закладів охорони здоров’я України, проєкти щодо обміну досвідом у напрямі екстреної медичної допомоги, реабілітації та протидії поширенню антимікробної резистентності, гуманітарна допомога.

На черговій зустрічі міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та заступниці міністра Марії Карчевич зі старшим віцепрезидентом Японського агентства міжнародного співробітництва JICA паном Шохей Харою, представниками Офісу JICA та Посольства Японії в Україні йшлося про ключові напрями співробітництва у найближчий період.