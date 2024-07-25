Японія продовжує активну підтримку медичної сфери: забезпечує фінансування і передає обладнання та технології
МОЗ України продовжує тісну співпрацю з урядом Японії та урядовими інституціями Японії для підтримки та відновлення медичної сфери. Пріоритетні напрями: закупівля спеціального обладнання для закладів охорони здоров’я України, проєкти щодо обміну досвідом у напрямі екстреної медичної допомоги, реабілітації та протидії поширенню антимікробної резистентності, гуманітарна допомога.
На черговій зустрічі міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та заступниці міністра Марії Карчевич зі старшим віцепрезидентом Японського агентства міжнародного співробітництва JICA паном Шохей Харою, представниками Офісу JICA та Посольства Японії в Україні йшлося про ключові напрями співробітництва у найближчий період.
“Ворог продовжує жахливу агресію – руйнує лікарні, забирає життя невинних людей, у тому числі і медичних працівників. Зовсім нещодавно весь світ став свідком жахливого ракетного обстрілу національної дитячої лікарні “Охматдит”. Ми дякуємо народу Японії за надійну підтримку нашої держави. Вірю, що наша системна співпраця лише міцнішатиме та продовжуватиметься”
Наразі завдяки співпраці з японськими партнерами до закладів охорони здоров’я постачаються діагностичні системи (апарати магнітно-резонансної та компʼютерної томографії). Також відбувається закупівля 10 систем ендоскопічної візуалізації та планується постачання 20 спеціальних нейрохірургічних мікроскопів. У межах гуманітарної допомоги Японія передала Україні 20 автомобілів та 5 портативних апаратів УЗД для медичних закладів Харківщини.
У найближчих планах сумісної роботи з Японією – закупівля додаткового обладнання для медичних закладів, підтримка напрямів реабілітації та психічного здоровʼя.Лідерство Японії в підтримці України є прикладом для багатьох наших партнерів, серед яких і країни Глобального Півдня. Взаємодія стає більш тісною, адже є спільне бачення мети – збереження життя і здоров’я людей.