Зрадник з Кременеччини здавав дані про енергооб’єкти на території Тернопільщини і Хмельниччини

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу підозрюваного Владислава К. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 січня 2023 року, якою Владиславу К. обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 24 березня 2023 року, без визначення розміру застави.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, що надійшли на розгляд до Тернопільського апеляційну суду, досудовим розслідуванням Владиславу К. пред’явлено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Як встановлено досудовим слідством, із 31 серпня 2022 року по 26 січня 2023 року Владислав К. пересилав зі свого смартфону через месенджер «Telegram» співробітнику фсб російської федерації інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій, розташованих на території Тернопільської та Хмельницької областей, з метою нанесення збройними силами росії ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, чим надав представнику іноземної організації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Не погодившись із обраним йому запобіжним заходом, Владислав К. подав апеляційну скаргу та просив ухвалу суду першої інстанції скасувати і винести нову, якою помістити його під домашній арешт або визначити розмір застави. Обґрунтовуючи свої вимоги, зазначив, що у скоєному щиро розкаявся та співпрацює зі слідством. Також просив врахувати, що опікується матір’ю, яка є інвалідом 2-ої групи і потребує його фізичної допомоги.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали кримінального провадження та детально проаналізувавши доводи апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає. Твердження підозрюваного про щире каяття та співпрацю зі слідством не спростовували висновків слідчого судді, що, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує Владиславу К., та відомості про його особу, на даному етапі досудового розслідування більш м’який запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного і буде недостатнім для запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

Також безпідставними визнано доводи апелянта, що його матір як інвалід 2-ї групи потребує фізичної підтримки, оскільки надана стороною захисту письмова інформація Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації від 7 березня 2018 року лише підтвердила факт призначення їй другої групи інвалідності. Однак даних, що вона на данй час потребує постійного стороннього догляду і не має підтримки від інших членів сім’ї чи родичів довідка не містить і в матеріалах провадження такі відомості відсутні. Крім того, захворювання матері підозрюваного не зменшує обсяг встановлених у даному випадку ризиків.

Стосовно прохання підозрюваного визначити його розмір застави, колегія суддів вказала, що, відповідно до абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України, під час дії воєнного стану при застосовуванні в цій справі запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя, керуючись статтями 177 та 178 цього Кодексу, правомірно не визначив розмір застави.

З урахуванням наведеного колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу підозрюваного Владислава К. залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 січня 2023 року – без змін.