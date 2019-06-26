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Звістка зі Сходу: стяг із емблемою тернопільської школи майорить в зоні ООС

Irena 0 View Прокоментуй!

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Про це розповіли у Яблунівській сільській школі Гусятинського району.

  • Сьогодні отримали звістку зі Сходу, – йдеться на сторінці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів у Facebook. – Стяг з емблемою школи майорить в зоні ООС. Ми віримо, що знамено буде спонукати наших бійців до перемоги. Велике спасибі Віктору Гудю за допомогу у виготовленні прапора та Дмитру Гайдуцькому, за те, що передали його в зону АТО. Перемога за нами!!! Слава Україні!!!

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