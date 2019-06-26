Звістка зі Сходу: стяг із емблемою тернопільської школи майорить в зоні ООС

Про це розповіли у Яблунівській сільській школі Гусятинського району.

Сьогодні отримали звістку зі Сходу, – йдеться на сторінці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів у Facebook. – Стяг з емблемою школи майорить в зоні ООС. Ми віримо, що знамено буде спонукати наших бійців до перемоги. Велике спасибі Віктору Гудю за допомогу у виготовленні прапора та Дмитру Гайдуцькому , за те, що передали його в зону АТО. Перемога за нами!!! Слава Україні!!!