З’явилася гра-монополія про громаду на Тернопільщині

Настільні ігри з міським головою? Легко. Вчора таку можливість отримали учасники презентації гри-монополії “Лановецька громада”, яку організовувала Молодіжна рада.

Гра заснована на реаліях Лановецької ОТГ. Об’єктами виступають локації нашої громади. Наприклад, набережна ставу, пам’ятник Володимиру Великому чи церква у Загірцях. Під час гри можна отримати ґрант від програми DOBRE, потрапити у поліцію або долучитися до активностей Молодіжної ради.

Розробка монополії “Лановецька громада” відбувалася у рамках проєкту брендування за підтримки Західноукраїнський ресурсний центр та Програма DOBRE .