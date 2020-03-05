15:28 | 5.03.2020
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З’явилася гра-монополія про громаду на Тернопільщині

Irena 2 Views Прокоментуй!

Настільні ігри з міським головою? Легко. Вчора таку можливість отримали учасники презентації гри-монополії “Лановецька громада”, яку організовувала Молодіжна рада.

Гра заснована на реаліях Лановецької ОТГ. Об’єктами виступають локації нашої громади. Наприклад, набережна ставу, пам’ятник Володимиру Великому чи церква у Загірцях. Під час гри можна отримати ґрант від програми DOBRE, потрапити у поліцію або долучитися до активностей Молодіжної ради.

Розробка монополії “Лановецька громада” відбувалася у рамках проєкту брендування за підтримки Західноукраїнський ресурсний центр та Програма DOBRE .

П’ять столів гравців протягом двох годин демонстрували свої підприємницькі здібності, вміння домовлятися та стратегічно мислити. Серед учасників і міський голова Роман Казновецький.

Гра вийшла настільки захопливою, що ніхто не хотів банкрутувати чи віддавати свої активи. Тож у кінцевому результаті перемогла дружба, а гравці отримали найцінніший подарунок – емоції та радість від живого спілкування.

 

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