Небезпечний наркотик вилучили оперативники Тернопільщини в місцевого мешканця

Двадцять п’ять грамів особливо небезпечних психотропних речовин вилучили оперативники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області в місцевого жителя.

За словами керівника управління Михайла Димиди, вони отримали інформацію про те, що через поштове відділення чоловік отримає наркотичну речовину.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали тернополянина після того, як він забрав пакунок. У ході проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучили 25 грамів солей, а також марихуану, ваги та пакетики для фасування.

Підозрюваний зізнався, що замовив психотропні речовини через інтернет-магазин. Брав на гурт, а тому за товар заплатив 4500 гривень. Михайло Димида каже, що на сьогодні грам солі вартує близько 650 гривень.

Тернополянина затримали. Йому оголосили підозру згідно з статтею 307 частина 3 ККУ. Суд обрав тернополянину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 210 тисяч.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію області. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області