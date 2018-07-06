Незвичні фактури у Тернополі (фото)

Нині поговоримо про ті матеріали, застосування яких у місті радше виняток, ніж правило.

Спочатку про нетиньковану цеглу. Найвідоміші приклади – вілла на Юліана Опільського, 6. Колись на тій же вулиці розташовувався ще один цікавий будинок з нетинькованої цегли, але тепер його вже нема. Зате лишився на Броварній, 14.

Наступні цікаві кам’яниці поруч – на Валовій, 8 та Сагайдачного, 1. Для їх фасаду використали кахлі. Інша неординарна будівля з таким же оформленням — колишня бійня – розташована на Шептицького, 23.

Звичайно, перелік особливих будинків аж ніяк не повний. Тож розповідайте про ті, котрі викликали у вас здивування та емоції.

Анна Золотнюк.