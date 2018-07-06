Вступна кампанія-2018: хто і які має пільги

До уваги абітурієнтів! Для того, щоб мати можливість скористатися пільгами при вступі, абітурієнти повинні мати документи, що підтверджують відповідний статус. Повідомляє прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Документи, які надають право на пільгу, визначені листом МОН «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до закладів вищої освіти».

Інвалід війни – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Якщо вступник має інвалідність і неспроможний відвідувати навчальний заклад – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Якщо вступник отримав відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2018 року та/або результатами ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Не зміг скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або результатами ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), якщо не складали ЗНО у 2018 році. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Учасник бойових дій – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Звільнений з військової служби – вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) після 30 листопада 2017 року, можуть вступати до ЗВО за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

«Чорнобилець» – пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб. Класифікацію цих категорій та усіх документів, які надають право на пільгу, також визначені листом МОН «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до закладів вищої освіти».

Якщо вступник проживає в тимчасово окупованому Криму, Севастополі або на непідконтрольній території Донбасу, виїхав після 1 січня 2018 року:

1) вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2018 року, можуть вступати до уповноважених закладів вищої освіти (наказ МОН від 24 травня 2016 року № 560) за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);

2) вступники, місцем проживання яких є територія проведення АТО, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, можуть вступати до ЗВО на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти (наказ МОН від 21 червня 2016 року № 697) за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Якщо вступник здобув повну загальну середню освіту за кордоном – такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Якщо такі вступники бажають брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Якщо вступнику приймальна комісія відмовляє у вступі за пільгами, то варто звернутися письмово до Приймальної комісії, а у разі виникнення проблеми – до органу управління або засновника закладу вищої освіти.