Відкрийте для себе скарби Кременця за лічені години!

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник представляє вам нову захоплюючу пропозицію – експрес-тури об’єктами нашого Заповідника та історичним центром міста. Ідеально для невеликих груп до 5 осіб, які цінують свій час, але прагнуть отримати максимум вражень.

Оберіть свою пригоду:

Замок на горі Бона – пориньте у таємниці древньої фортеці, яку не зміг здолати навіть хан Батий!

Миколаївський собор – побачте унікальні процесійні ікони та підніміться на оглядовий майданчик колишнього Францисканського монастиря.

Преображенський собор – відчуйте велич єзуїтської базиліки та спустіться у загадкові підземні крипти.

Історичний центр Кременця – пройдіться старовинними вуличками, відчуйте дух одного з найдавніших міст України та дізнайтеся про його магдебурзькі, освітні та митецькі традиції.

Кожна з цих екскурсій – концентрована доза історії, архітектури та незабутніх вражень. Наші досвідчені гіди перетворять ваш короткий тріп на справжню подорож у часі!

Не гайте часу, замовляйте свій експрес-тур прямо зараз за телефоном: 066 425 17-23

Кременець чекає на вас – відкрийте його секрети за один день!