Петицію щодо присвоєння звання почесного Героя України (посмертно) Герою-рятівнику ГОЦУЛЯКУ Сергію Євгеновичу зареєстрували на офіційному інтернет-представництві президента України.

Рятувальник загинув 4 січня 2023 року під час виконання бойового завдання з розмінування деокупованої території на Харківщині, внаслідок детонації ворожого вибухонебезпечного предмета. До останньої миті він залишався вірним присязі.

Шановний Пане Президенте!



Прошу Вас присвоїти Звання Героя України (посмертно) підполковнику служби цивільного захисту ГОЦУЛЯКУ СЕРГІЮ ЄВГЕНОВИЧУ, начальнику групи піротехнічних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській областi.



ГОЦУЛЯК Сергій Євгенович, 11.11.1980 р.н.

Мав значний досвід у розмінуванні, понад 15 років обіймав посади, пов’язані з виконанням піротехнічних робіт.

За його безпосередньої участі у ході виконання робіт було виявлено, піднято та транспортовано сотні артилерійських та реактивних снарядів, перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів території на площі більше 200 га.

Впродовж 2020 та 2021 особисто брав участь у обстеженні 32,7 га території, знищення 1315 ВНП різних видів, 71 з яких 100 кг авіабомби.



У 2022 році підполковник служби цивільного захисту ГОЦУЛЯК С.Є. приймав активну участь у проведенні робіт з вилучення та знешкодження боєприпасів, які не вибухнули, внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації в Україну на території Київської області. За період залучення силами піротехнічного підрозділу за участю Сергія Євгеновича очищено близько 30 тис. квадратних метрів території, виявлено, вилучено та знищено понад 70 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. Серед боєприпасів вилучалися артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати, реактивні системи залпового вогню, набої, підривники та інше.



4 січня 2023 року під час виконання службового обов’язку, пов’язаного із проведенням робіт по розмінуванню території поблизу с. Шийківка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету підполковник служби цивільного захисту ГОЦУЛЯК Сергій Євгенович, в котрий раз сумлінно та рішуче виконуючи свою надзвичайно важливу справу, трагічно загинув.



Пане Президенте, від імені дружини, доньки, батьків, родини, друзів та колег-рятувальників просимо підтримати петицію та присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) підполковнику служби цивільного захисту ГОЦУЛЯКУ Сергію Євгеновичу, 11.11.1980 року народження.



Ми хочемо увіковічнити ім’я Героя, який думав і дбав про Україну і українців усе своє життя, навчив багато піротехніків і завжди говорив: «Україна понад усе»! – йдеться у петиції.

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