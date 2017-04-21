Ярослав Ярошевський зібрав на одному сайті 400 старих фото Теребовлі

“Кожне місто, як жінка: завжди намагається приховати свій вік і кожного разу виглядає по-іншому”. Французький письменник Ларошфуко висловився так про Париж, але й інші, великі і малі міста мають ауру чарівності і таємничої історії. Все частіше в Інтернеті можна знайти сайти, які виникли з любові до своєї малої батьківщини. Так, нещодавно сайт-архів “Старе фото Теребовлі і околиць”(http://starefoto.trbr.in.ua/) заснував Ярослав Ярошевський.

Як у вас з’явилась ідея створення історичного сайту?

— Старими фотографіями я цікавився давно, ще певно у дитинстві – вони так гарно горіли у грубці… Одному Богові відомо скільки цікавих знимок тоді згорло через дитячі пустощі.

Наступного разу старими фото зацікавився десь наприкінці 2012, коли мені показали відсканований альбом поляка українського походження Maciej Niedzwiedz. Тоді ми з мамою дуже довго розглядали ті знимки і вишукували знайомі місця.

Але найбільшим поштовхом став проект Transimperia – «Мандрівка Старим Кордоном», коли минулого року почали викладати у Facebook просто величезну кількість старих фото Галичини. Тоді ж і попались на очі цікаві старі фото Теребовлі. Дещо пошукав в Інтернет, почитав, знайшов ще кілька цікавих знимок і теж опублікував у Facebook – багато людей відреагували на старі фото схвально.

Та у пошуках старих знимок знаходиться багато джерел, і особливо в соціальних мережах, де люди просто знаходять якесь фото, завантажують його без будь-якого опису, а часто з зовсім неправильним описом чи датуванням. Тоді ж виникла ідея збирати цифровий архів старих фото і заносити додаткову інформацію – роки, фотографа, джерело фото. І ось, на Різдво, 8 січня 2017 року, з’явився цей сайт-архів старих знимок Теребовлі і околиць.

Це перший ваш проект пов’язаний із краєзнавством та історією?

— З краєзнавством поки перший. Це хобі, яке частково переросло в частину роботи. До цього я робив для кампанії “Цифрове перетворення в Україні від Google” сайт з картою історичних місць Кропивницього. Це був трішки інший формат.

Якби вас попросили обрати п’ять найкращих фотографій для фотовиставки, на яких світлинах ви б зупинились?

— На тих, які які дають уявлення про рідне місто сторічної давнини. (Див. фотографії на початку сторінки).

Яка історія, пов’язана із зібраними фото найбільше вас здивувала чи розсмішила? Можливо, існувала якась легенда чи популярна байка про Теребовлю, її околиці, яка підтверджується або спростовується цими фотографіями?

— Здивувало, що нема точних дат побудови Ратуші та середнього мосту в Теребовлі. А за фотографіями це вдалось встановити. На якомусь сайті єврейської пам’яті бачив, що будівлю товариства «Сокіл» вони вважали синагогою. Це для мене було найдивнішим. Пригадую ще один факт: ніхто не знав природу напису “Trembowla” на горі Покрівка, який дехто називав теребовлянським Голівудом. Направді це просто орієнтир для літаків. По легендах нічого такого сказати не можу. Може незабаром почнемо збирати і записувати спогади теербовлянських довгожителів, то може щось цікаве і випливе.

Ви згадали про зацікавлення істориків вашою роботою. Які матеріали викликали в них інтерес і які матеріали загалом мають найбільшу історичну цінність?

— У кожного своя цікавість. Одного історика зацікавила знимка з дефіляди 1930-их років, де вулицями міста йдуть діти в українському вбранні. Досліжує він тему української церкви. Другий цікавився лірництвом та знимкою лірника на вулицях Теребовлі. На жаль на 100% поки не вдалось підтвердити, що ця світлина дійсно з Теребовлі.

Що цікавого ви знаходите у своєму занятті?

— Мені цікаво встановлювати точні дати фото за часом появи деяких будівель, по інших ознаках часу. Це як розгадування ребуса. В багатьох випадках дуже бракує інформації, підписів чи точного датування фото. Я кілька разів писав до польських архівів, щоб поправили у себе дати. Але найбільше, зібрання старих фото з різних джерел дає змогу виправити помилки істориків, які писали про Теребовлю книжки.

Яка кількість переглядів у Вашого сайту?

— За неповних півтора місяця понад 22000 переглядів. Більше 2000 унікальних відвідувачів з 25 країн світу.

Кількість матеріалів на сайті буде збільшуватись такими темпами і надалі?

— На сайті поки трохи більше 400 фото Теребовлі і околиць. Це основний масив знайдених старих фото. Ще десь 200 фото є на комп’ютері, але вони вже менш інформативні і не такі цікаві. Такими темпами наповнювати сайт вже не вдасться, бо кількість старих фото все-таки обмежена. Але дуже би хотілось залучити до такого проекту інших громадян. У багатьох же є старі бабусині альбоми і там можуть бути цікаві фото, як і місцевості, та і людей, їх вбрання . Це також дуже цікаво. У багатьох можуть бути фото десь 60-х — 80-х років. Я знайшов у себе стару фотоплівку, яку відзняв мій тато, щойно я народився, ще влітку 1977. І там багато фотографій просто з видами міста. Якщо ми зможемо зацікавити людей приносити такі фото, то сайт можна істотно поповнити.

Які основні джерела фотоматеріалів Ви використовуєте? Наскільки складним є сам процес збирання цих матеріалів?

— Основою саме для цього сайту був альбом старих фотографій на комп’ютері, що переписувався з флешки на флешку у багатьох теребовлянців. Але багато старих фотографій опубліковано на сайтах польських цифрових архівів та публічних бібліотек. І часто користувачі просто завантажують ці фото і публікують в соцмережах. Часто без підписів або з неправильним підписом. Ще цікаві старі фото з’являються на аукціонах для колекціонерів. Там дійсно можна побачити унікальні світлини. Але якість цифрового зображення таких фото з аукціонів часто дуже низька. З часом вишукувати старі фото стає дуже важко. Треба постійно моніторити такі сайти. Але в будь-якому випадку треба пам’ятати про авторське право і обов’язково надавати посилання на першоджерело таких фото.

Хто вам допомагає у вашій пошуковій роботі? Чи багато людей виявили бажання долучитися до Вашої ініціативи?

— В основному допомогли двоє дописувачів, які опублікували понад 100 фотографій. Кілька чоловік просто телефонували чи надсилали на пошту старі фото. Але модерую всі фото тільки я. І в реальному житті з помічниками я ще не познайомився, але вдячний їм за допомогу. Ініціативи хотілося б більше. Але будемо розвивати і популяризувати сайт, тоді можливо більше дописувачів буде. До речі, сайту потрібна допомога людини, яка могла б трохи переписати систему. Тоді можна було б запустити такий проект на все Тернопілля.

Що порадите початківцям, які хочуть створити подібний ресурс про свою місцевість? Які проблеми і труднощі можуть виникнути у них на перших порах?

— Тут багато залежить від того, що хочеться отримати. Можна зробити просту карту у сервісі Google МоїКарти, наприклад https://goo.gl/26RgtN або https://goo.gl/sJEICx Для тематичних карт, цей сервіс дуже добре підходить і він попри свою простоту має досить широкі інтерактивні можливості. А коли вже хочеться зробити таку карту з більш широкими можливостями, з можливістю пошуку по карті та фільтрування місць, то треба розробляти повністю систему під конкретне завдання. Але для цього вже потрібні знання програмування. Або ж скористатись системою управління сайтом з певною темою під такий функціонал. Саме так і зроблено сайт “Старе фото Теребовлі і околиць” .

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