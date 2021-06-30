11 випускників з Тернопільщини склали ЗНО на 200 балів

На Тернопільщині закінчилася основна сесія ЗНО. За попередніми результатами, в області 11 випускників набрали максимальну кількість балів – 200. Також значна частина змогла отримати по 198-199 балів, що є великим плюсом при формуванні рейтингу області.

Начальниця управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома наголосила на тому, що випускники, які отримали найвищий бал були з різних частин Тернопільської області.

«За результатами основної сесії на сьогодні за всіма предметами, ми маємо 11 двохсотбальників з таких предметів: математика, хімія, біологія, історія України та англійська мова. Варто зазначити, що учасники ЗНО, які набрали 200 балів є з різних частин Тернопільської області, а саме: Бережанської, Зборівської, Теребовлянської, Великоберезовицької та Тернопільської громад. Також ми маємо багато випускників, які трохи не дотягнули до максимуму, але попри це набрали досить високі бали – 198 та 199. Такі результати є позитивним показником для Тернопільщини, адже рейтинги тієї чи іншої області визначаються не лише за двохсотбальниками, а й за найвищими результатами, які діти показують з тих чи інших предметів» – зазначила Ольга Хома.

Нагадаємо, що від завтра в Україні починається додаткова сесія ЗНО для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.