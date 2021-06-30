Загальноміське свято «Випускник-2021» відбудеться у Тернополі 2 липня

2 липня у Тернополі відбудеться традиційне загальноміське свято «Випускник-2021». Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу.

«Впродовж останнього періоду ситуація із захворюваністю на коронавірус у Тернополі значно покращилася, зменшилася кількість нових випадків інфікування. І радий повідомити, що за попередню добу на Тернопільщині не зафіксовано жодного нового випадку COVID-19. Тож, після отримання згоди лікарів ми прийняли рішення провести 2 липня у Тернополі загальноміське свято «Випускник- 2021», – пояснив міський голова Сергій Надал. – Незважаючи на те, що Тернопіль зараз перебуває у зеленій карантинній зоні, захід буде проведено з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог».

Як повідомляє Тернопільська міська рада, 2 липня центральними вулицями міста пройде урочиста хода випускників загальноосвітніх навчальних закладів, після чого на Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича відбудеться урочиста частина. Шикування колон розпочнеться о 14:30 год.

Начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк розповіла, що попередньо було проведено опитування серед адміністрацій шкіл та батьківських комітетів, які висловили бажання провести традиційне святкування.

«Усі педагогічні колективи в місті повідомлені про необхідність дотримання встановлених протиепідемічних заходів під час загальноміського свята «Випускник -2021». Під час урочистої ходи центральними вулицями міста між школами буде дотримано необхідну дистанцію, а для розсадки учнів та педагогів на міському стадіоні ім. Романа Шухевича визначено спеціальні місця з урахуванням вимог соціальної дистанції», – підсумувала Ольга Похиляк, пише