113 ДТП за 14 днів: поліцейські Тернопільщині фіксують “аварійний” грудень

113 дорожньо-транспортних пригод зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області за 14 днів грудня. З них – 16 аварій з потерпілими, в яких 6 людей загинуло, а 24 з травмами звернулися до лікарні.

13 грудня на автошляхах краю трапилося 4 аварії, повідомили в поліції Тернопільської області

Зокрема, на автодорозі Кременець-Біла Церква-Ржичів-Канів-Софіївка, між селами Плоске та Рибче Кременецького району, не розминулися автомобілі MAZDA та ЗАЗ VIDA.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MAZDA не впорався з керуванням на засніженій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в ЗАЗ.

У результаті удару пасажирка з MAZDA, 1958 року народження, загинула на місці пригоди. Водія госпіталізували до лікарні.