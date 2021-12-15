10:02 | 15.12.2021
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Тернопільщина 

В Італії помер заробітчанин з Тернопільщини: шукають родичів

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В лікарні Італії помер заробітчанин з Тернопільщини, волонтери шукають рідних та близьких чоловіка, пишуть Тернополяни

На Фейсбук сторінці “Книга пам”яті померлих за кордоном українців” пишуть, що 9 грудня цього року в лікарні міста Нола (Італія) помер земляк з Тернопільщини пан Ярослав Барановський 1968 року народження.

“Просимо родичів або всіх, хто знає рідних спочилого земляка повідомити або нас – або дипломатів Генеральне консульство України в Неаполі за номером “гарячої лінії” +390817875433. Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Ярослава”, – йдеться у дописі групи. 

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