22 пожежі за добу: на Тернопільщині далі спалюють траву

За минулу добу рятувальні підрозділи 22 рази залучались на ліквідацію пожеж в екосистемах:

– 09:44 в сел. Дружба, Микулинецької ОТГ, Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25 ДПРП 12 ДПРЧ Управління.

– 11:08 в с. Целіїв, Васильковецької ОТГ, Чортківського (Гусятинського) району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 ДПРП 10 ДПРЧ Управління.

– 12:51 в с. Грабківці, Зборівської ОТГ, Тернопільського (Зборівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 4,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17 ДПРЧ Управління.

– 13:27 в с. Мужилів, Підгаєцька ОТГ, Тернопільського (Підгаєцького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 ДПРЧ Управління.

– 13:39 в сел. Підволочиськ, Тернопільського (Підволочиського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,001 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20 ДПРЧ Управління.

– 13:56 в м. Теребовля, Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12 ДПРЧ та черговим відділенням 25 ДПРП 12 ДПРЧ Управління.

– 15:16 в с. Личківці, Гусятинської ОТГ, Чортківського (Гусятинського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ Управління.

– 15:35 в с. Заруддя, Зборівська ОТГ, Тернопільського (Зборівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 ДПРЧ Управління.

– 15:37 в с. Гаї Розтоцькі, Залозецька ОТГ, Тернопільського (Зборівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Залозці.

– 15:38 в с. Бересток, Товстенської ОТГ, Чортківського (Заліщицького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Товсте.

– 16:12 в с. Баранівка, Бережанської ОТГ, Тернопільського (Бережанського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ Управління.

– 16:47 в с. Вищі Луб’янки, Збаразької ОТГ, Тернопільського (Збаразького) району виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4 ДПРЧ Управління, під час гасіння пожежі врятовано складську будівлю площею 800 м.кв.

– 17:01 в с. Якубівка, Заліщицької ОТГ, Чортківського (Заліщицького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15 ДПРЧ Управління.

– 17:20 в с. Нараїв, Нараївської ОТГ, Тернопільського (Бережанського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ Управління.

– 18:50 в с. Підгородне, Підгороднянської ОТГ, Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління.

– 18:51 в сел. Скала-Подільська, Скала-Подільської ОТГ, Чортківського (Борщівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Скала-Подільська.

– 19:36 в с. Соколів, Золотопотіцької ОТГ, Чортківського (Бучацького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Золотий Потік.

– 19:54 в с. Великі Гаї, Великогаївської ОТГ, Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,0002 га. Пожежу ліквідовано черговою зміною ЧСПТ АРЗ СП Головного Управління.

– 20:49 в сел. Скала-Подільська, Скала-Подільської ОТГ, Чортківського (Борщівського) району виникла пожежа окремо стоячого дерева на відкритій території на площі 0,0004 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Скала-Подільська.

– 22:15 в с. Петликівці, Бучацької ОТГ, Чортківського (Бучацького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,06 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ Управління.

– 22:19 в с. Сокільники, Золотниківської ОТГ, Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Золотники.

– 22:33 в м. Збараж, Тернопільського (Збаразького) району виникла пожежа окремо стоячого дерева на відкритій території на площі орієнтовно 0,0001 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4 ДПРЧ Управління.