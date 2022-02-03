335 нових випадків ковіду на Тернопільщині

Станом на 2 лютого кількість мешканців Тернопільської ОТГ, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 825 (+335 за попередню добу).

Загалом по Тернопільській області – 128 740 (+1 639).

Смерті по місту – 558 (+1).

Смерті по області – 2 248 (+8).

Вилікувалися у Тернополі – 28 691 (+34).

Вилікувалися в області – 108 922 (+352).

Усього в Україні за даними ЦГЗ: 4 169 897 (+39 620) людей захворіло, 100 809 (+210) померло, 3 650 854 (+9 380) вилікувалися.