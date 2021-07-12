44-річний військовий з Тернопільщини трагічнно загинув на Сході

На Сході трагічно загинув 44-річний військовий з Тернопільщини.

9 липня на Сході, від кулі снайпера загинув 44-річний старший стрілець 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини, житель селища Великі Бірки, що на Тернопільщині – Яськів Володимир Богданович.

За попередніми даними, військовий виконував завдання та отримав смертельне поранення в голову, внаслідок одиночного пострілу, ймовірно зі снайперської гвинтівки.

Відомо, що військовий був призваний Тернопільським ОМТЦК та СП Тернопільської області. Чоловік був неодружений та у нього залишилося двоє дітей…

Співчуваємо рідним та близьким загиблого…

Вічна йому пам’ять…