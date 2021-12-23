Тернопільські студенти виготовили для військових маскувальні сітки

300 квадратних метрів маскувальних сіток виготовили тернопільські студенти-історики. Сітками можна буде накрити 10 бронетранспортерів. Про це розповів організатор акції Володимир Кіцак, пише Суспільне.

За його словами, сітки вони передадуть 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

17-річний Богдан Небесний долучився до виготовлення сіток.

“Ми допомагаємо нашій армії, це дійсно потрібно. Маскувальна сітка прикриває бронетехніку, гармати, танки. Це є економний спосіб допомоги, бо тканина великих грошей не потребує”, – каже Небесний.

Нагадаємо, студенти почали плести сітки восени 2015 року, за цей час виготовили понад гектар сіток. Таким чином факультет зекономив Збройним Силам України близько півтора мільйона гривень. Про це розповів Володимир Кіцак.