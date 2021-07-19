В Тернопільській області бус спричинив потрійну смертельну аварію

Винуватець аварії опинився в лікарні, ще з трьома людьми.

Смертельна ДТП на Тернопільщині – там один чоловік загинув та четверо потерпілих опинились у лікарні.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

опивницький не розминулися два буси та позашляховик. За словами копів, водій вантажного мікроавтобуса «Мерседес» виїхав на зустрічку. Там врізався у позашляховик,у якому їхала мама з трьома неповнолітніми дітьми. А після того протаранив мікроавтобус «Опель».

52-річний водій «Опеля» загинув на місці. Його пасажира з травмами та переломами забрали в лікарню. У тяжкому стані і водійка позашляховика – жителька Одещини, на щастя її діти не постраждали.

Шпиталізували також кермувальника та пасажира «Мерседеса». Чому цей бус опинився на зустрічній смузі, з’ясовують правоохоронці.