Тернопільщина втратила ще одного захисника – Володимира Арабського

Кременеччина втратила ще одного захисника – молодшого сержанта Арабського Володимира Богдановича, 1972 року народження, жителя Борсуківської сільської територіальної громади.

Старший водій автомобільного відділення 2 гаубичного артилерійського взводу 3 гаубичної артилерійської батареї військової частини А**** помер 6 червня 2023 року у м.Кролевець Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!