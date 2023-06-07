08:52 | 8.06.2023
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Тернопільщина втратила ще одного захисника – Володимира Арабського

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Кременеччина втратила ще одного захисника – молодшого сержанта Арабського Володимира Богдановича, 1972 року народження, жителя Борсуківської сільської територіальної громади.

Старший водій автомобільного відділення 2 гаубичного артилерійського взводу 3 гаубичної артилерійської батареї військової частини А**** помер 6 червня 2023 року у м.Кролевець Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!

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