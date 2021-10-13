Частина тернополян сьогодні залишиться без опалення
13 жовтня у Тернополі припиняє роботу котельня на Галицькій, 40.
Як повідомили у міській раді, це пов’язано з проривом на газопроводі.
Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи, які планують завершити до 14:00.
Без опалення залишилися мешканці восьми вулиць.
З 9:30 ранку припинили теплопостачання багатоповерхівок за адресами:
- – просп. Злуки, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
– вул. Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58;
– вул. Бойківська, 4;
– вул. Над Яром, 8;
– вул. Ломоносова, 41;
– вул. Генерала М. Тарнавського, 1, 3, 5, 10;
– вул. Текстильна, 14;
– вул. Фабрична, 3, 5, 7.