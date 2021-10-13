Частина тернополян сьогодні залишиться без опалення

13 жовтня у Тернополі припиняє роботу котельня на Галицькій, 40.

Як повідомили у міській раді, це пов’язано з проривом на газопроводі.

Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи, які планують завершити до 14:00.

Без опалення залишилися мешканці восьми вулиць.

З 9:30 ранку припинили теплопостачання багатоповерхівок за адресами: