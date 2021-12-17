Володимир Труш — політик року на Тернопільщині

У Тернополі визначили переможців телепремії «Гордість Тернопілля». Претендентів у 20 номінаціях визначили мешканці області.

Два тижні тривало голосування, підсумки якого озвучили вчора на церемонії нагородження.

В номінації «Політик року» перемогу здобув голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

— Приємно знати, що символічно, на завершення 2021 року результати роботи оцінили мешканці Тернопільщини. Номінація «політик року» — це для мене не просто звання, а перш за все, відповідальність. Дякую організаторам телепремії «Гордість Тернопілля» таких захід. Він спонукає кожного номінанта ставати кращим. Дякую тернополянам за довіру. Я не підведу, — звернувся із вітальним словом Володимир Труш.

Грандіозний проєкт «Гордість Тернопілля», створений телеканалами Тернопіль-1 та ІНТБ, розпочав свою підготовку в червні цього року.