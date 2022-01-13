Чи подорожчали молочні продукти на тернопільському ринку?
Українці б’ють на сполох. Ціни на молочну продукцію стрімко ростуть. Така тенденція розпочалась ще напередодні Різдвяних свят, пише ІНТБ.
Зараз ціна на молочні продукти коливається. В середньому за кілограм сиру продавці просять 45 гривень, за літру сметани 50. А от пляшка молока обійдеться покупцям мінімум від 30 гривень. Продавці ж підтверджують, ціна на «молочку» хоч не суттєво, але піднялась. Проте на ринку можна знайти і дорожчі молочні продукти. Подекуди просять 80 гривень за сметану та 90 за сир. Але тут продавці запевняють – вартість навпаки впала. Адже після зимових свят менший попит, тому і ціну доводиться занижувати.
В головному управлінні статистики Тернопільській області відзначають: вартість молочних продуктів таки зросла.