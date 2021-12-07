Чи посилять карантин на період новорічних свят: інформація МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів чи очікувати українцям на суворий карантин під час новорічних свят. Таку інформацію опублікували на своїй сторінці Тернополяни.

Зокрема Ляшко сказав, що посилення карантину на період новорічних свят не передбачається.

«Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується», – підкреслив Віктор Ляшко.

Окрім цього міністр закликав українців святкувати новорічні свята в безпеці: ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації проти коронавірусної інфекції.