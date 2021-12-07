Сніголавинна небезпека: тернопілян просять у найближчі дні не вирушати в гори

До уваги тернопільських мандрівників, які, ймовірно, планували піти у гори в ці дні: це може бути небезпечно!

Про це повідомляють в ДСНС України. Там попереджають про можливе сходження лавин.

«Увага! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 8 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», — інформують рятувальники.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 7 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області та 7-8 грудня – на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.

Тож усім, хто планував похід у високогір’я, радять утриматись від цієї ідеї і перенести свій активний відпочинок на дні більш сприятливі дні.