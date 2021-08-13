Чи потрібно вакцинуватися тернопільським студентам перед заселенням в гуртожиток?

Заселення без вакцинації. Цього року студенти можуть жити у гуртожитках без обов’язкового щеплення від ковіду, пише Т1.

У Тернопільських вишах підготовка до навчального року у самому розпалі, це стосується і готовності гуртожитків до прийому нових мешканців. І хоч пандемію коронавірусу ніхто не скасував, наявність щеплення від цієї недуги – річ добровільна. В гуртожиток заселятимуть як завжди, тільки з окремими засторогами. Про це зазначила лікарка ЗУНУ Наталія Вілібніцька.

Змусити студентів вакцинуватися від коронавірусу неможливо, хоч це збільшує шанси захистися від хвороби, додала лікарка. Проте, якщо все ж один зі студентів матиме симптоми подібні до ковід 19, у кожному гуртожитку є спеціальний ізолятор для таких випадків. Там є все для комфортного проживання, навіть окрема кухня і санвузол.

В ефективності вакцинації впевнені і в місцевому медичному виші. Заселення у гуртожитки там також розпочали, проте обов’язково щеплюватися нікого не змушують. Завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією шкірними та венеричними хворобами ТНМУ Михайло Андрейчин зауважив, найбільший відсоток охочих вакцинуватися серед іноземних студентів.

Загалом, алгортим дій для поселення в гуртожиток незмінний, проте кожен заклад може внести свої корективи відповідно до кількості хворих на коронавірус студентів.

За словами заступника директора студентського містечка ЗУНУ Івана Плішка, на сайті університету, студентського містечка є розміщена вся інформація для того, щоб люди були зорієнтовані.

До слова, зважаючи на те, що університети вже практикували дистанційне навчання, цього року таку можливість також не виключають. В такому випадку кількість проживаючих в гуртожитках також зменшиться, відповідно ризик спалаху захворювання коронавірусом серед студентів у рази зменшиться.