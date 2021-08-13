Проти коронавірусу щепили майже 27 % жителів області

«У Тернопільській області від COVID-19 імунізували майже 27 % населення. Працюють в області 15 центрів вакцинації» – повідомив він.

Вакцинація у Центрі вакцинації, що відкрито на базі спортивного комплексу ТНМУ імені І.Я.Горбачевського, за адресою м. Тернопіль, вулиця Коцюбинського, 3, відбувається з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. У ньому передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.