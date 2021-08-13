15:01 | 13.08.2021
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Тернопільщина 

Проти коронавірусу щепили майже 27 % жителів області

tata 0 Views Прокоментуй!
Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш під час вчорашнього брифінгу в Центрі вакцинації на базі спортивного комплексу ТНМУ імені І.Я.Горбачевського.
 
¤ Участь у ньому брала в.о. генерального директора ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” , головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.
 
«У Тернопільській області від COVID-19 імунізували майже 27 % населення. Працюють в області 15 центрів вакцинації» – повідомив він.
 
Вакцинація у Центрі вакцинації, що відкрито на базі спортивного комплексу ТНМУ імені І.Я.Горбачевського, за адресою м. Тернопіль, вулиця Коцюбинського, 3, відбувається з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. У ньому передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.
Тут щеплення відбувається не лише всім охочим медичним студентам та працівникам, а й жителям області. Проводиться запис, заповнюється інформована згода та особу щеплюють обраною протиковідною вакциною.
 
▪︎ Обирати вакцину в центрі вакцинації можна. Доступна та вакцина, яка є в наявності в області. Використовують у даному Центрі вакцинації вакцини #Moderna та #CoronaVac.
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Від початку вакцинальної кампанії проти #COVID19 – станом на 12 серпня 2021 року – щеплено 160 683 особи, з них отримали одну дозу – 100 011 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 55 023 людини. Загалом щеплено першою дозою за добу 2 598 людей, другою дозою – 1 187.
 
Світлана Гуменна
 
 
 
 
 
 
 
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Перегляньте ресурси про вакцини в Центрі інформації про COVID-19.
Інформація про вакцини
 
 
 
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