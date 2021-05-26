Де тернополяни зможуть отримати паспорти вакцинації?

Тернополяни, яким роблять щеплення від коронавірусу все частіше цікавляться питанням про те, де їм отримати документи про проведення відповідної вакцинації.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Ярослава Кучера, Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів. Їх українці зможуть отримати в пунтках щеплень (у паперовому вигляді) або в додатку “Дія”.

“Ми працюємо над сертифікатом, який буде вивантажуватися або в паперовому вигляді там, де вам зробили щеплення, або через додаток „Дія“, це буде окремий документ, який з’явиться, і там буде вся необхідна інформація. І ми налагодимо обмін з ЄС. Але потрібно розуміти, що це робиться не тільки під туристичні поїздки, ми чітко знаємо, скільки в країні видано закордонних паспортів”, — сказав Ярослав Кучер в ефірі одного з українських телеканалів.

Посадовець також зауважив, що це буде документ з відповідним кодом, який зможуть перевірити компетентні служби, зокрема і в аеропортах країн ЄС, якщо їм буде потрібно. Вся інформація зберігається в системі E-Health, вона звідти вивантажується, робота буде набагато полегшена.