У Тернополі презентували інтерактивну книгу «Магічний Кобзар». Вона поєднує портативну книжку-гру, онлайн-квест та аудіовізуальні матеріали. На думку авторів проекту, інтерактивна гра допоможе старшокласникам закріпити свої знання з української мови та літератури.

Основними героями гри у книзі є видатні українські письменники Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко. Вони «розповідають» про власне життя звичайною мовою. Кожен опікується власним «островом». Всі завдання та загадки – згідно з програмою ЗНО. Вони об’єднані одним сценарієм.

«Щоб стати учасником онлайн-гри, потрібно зайти на сайт ILearn та зареєструватися. Отримавши власний кабінет, в учасника буде можливість обрати квест. Його можна пройти у два способи – з «Магічним Кобзарем», або без нього», – розповіла керівниця та співавторка проекту Надія Грачова.

У школи книги передають безкоштовно.

В управлінні освіти розробили графік, відповідно до якого вони перебуватимуть у школах області. Таким чином планують охопити всі навчальні заклади.

«Це інтерактивна гра, яка допоможе школярам розвинути пам’ять і краще підготуватися до ЗНО. Робити це в ігровій формі та з допомогою візуалізації дітям буде простіше. Пишаюся, що Тернопільщина стала учасницею такого проекту і отримала книги безкоштовно. Думаю, це урізноманітнить заняття наших школярів та мотивуватиме їх до навчання», – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.