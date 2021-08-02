Легкоатлетка з Тернополя залишає Олімпіаду

Тернополянка Наталія Стребкова у ніч з суботи на неділю змагалася на Олімпіаді в бігу на 3000 метрів з перешкодами. На жаль, наша землячка не зуміла вийти до фіналу, посівши 11-е місце в кваліфікаційному забігу.

Наталія пробігла дистанцію за 9.49.5 хв. Такий результат не дозволив тернополянці розраховувати на вихід у фінал. У фінальний забіг виходили по три переможниці з кваліфікаційних забігів і шість спортсменок, які показали найкращий час.

На Олімпіаді в Токіо Стребкова була єдиною офіційною представницею від Тернопільщини. Фехтувальниця Олена Кривицька, котра на Олімпіаді поступилася суперниці з Польщі в першому раунді змагань, представляла не Тернопіль, де тренувалася довгий час, а Київ.