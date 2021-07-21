Дерева падали на дорогу та лікарню: на Тернопільщині негода знову наробила лиха(фото)

За добу, рятувальники на Тернопільщині тричі виїжджали для ліквідації наслідків негоди в області.

Зокрема, 20 липня о 09:35 черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено прорізку аварійного дерева, яке загрожувало падінням на адміністративну будівлю поліклінічного відділення сектору медичного забезпечення ГУ НП в Тернопільській області, в м. Тернопіль на вул. Кульчицької, 3.

21 липня о 01:05 черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону здійснено порізку дерева, яке впало на проїжджу частину дороги та ускладнювало проїзд транспортних засобівна автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знаменка», при виїзді з сел. Козова.

21 липня о 01:45 черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Скала-Подільська здійснено порізку дерева, яке впало на проїжджу частину дороги та ускладнювало проїзд транспортних засобів на автодорозі в с. Турильче Скала-Подільської ТГ Чортківського району.