Річка на Тернопільщині змінила русло і тече по подвір’ях та городах

Вчора, 20 липня, у місті Коропець, річка змінила русло, внаслідок паводку та почала текти по людських городах та подвір’ях.

Про дану проблему в мережі Фейсбук написала користувачка Надія Давидів.

“Така ситуація з річкою Коропець на вулиці Франка. Її прорвало і вода змінила своє русло пішло людям по городах, а в мене особисто тече ріка по подвір’ї. Хіба це не проблема про, яку Дмитро Степанович навіть не згадав у своєму звіті? А ви є депутатом на цьому окрузі чи для вас слово-депутат є нічим?”, – написала жінка.