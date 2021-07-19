Діти з Тернополя отруїлися в карпатському таборі

Днями у дитячому таборі поблизу Яремче масово отруїлися діти. Серед них і жителі Тернопільської області.

Масштабне отруєння дітей сталося у таборі “Дитяча республіка Deluxe”. Про тривожну ситуацію, як склалася, повідомив мешканець Тернополя Володимир (прізвище чоловіка редакції відоме), чиї діти теж отруїлися у даному таборі, пише 0352.ua.



Велика кількість діток відчули слабкість і почали непритомніти, довелося терміново звертатися по медичну допомогу.



З кожною хвилиною ситуація погіршувалася. Дітей, які злягали з отруєнням, ставало все більше. Наразі там працює поліція для з’ясування усіх обставин.



Напередодні у таборі не було електроенергії, тому є припущення, що харчі в холодильниках могли зіпсуватися. Ще невідомо, чим саме отруїлися діти. І чому зіпсовані харчі були допущенні для харчування.

Інформацію про це підтвердили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. За даними служби, до інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 14:00 год. 17.07.2021р. госпіталізовано 7 дітей віком до 16 років.

Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит. Стан –легкого та середнього ступеня важкості.

Наразі фахівці проводятьть санітарно-епідеміологічне розслідування даного факту та здійснюють позаплановий захід державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів з проведенням лабораторних досліджень (відібрано на мікробіологічне дослідження 6 проб готових страв, 1 проба питної води, 7 проб харчової сировини, 14 змивів на кишкову паличку та 21 змив на патфлору).

Заклад реєстрований в єдиному державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів. Про результати буде повідомлено додатково.