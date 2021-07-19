Цього тижня на декількох вулицях Тернополя відключать воду: адреси

21 та 22 липня на деяких вулицях Тернополя не буде води.

Про це мешканців міста попередили на сайті міської ради.

Як зазначили в мерії, у зв’язку з підключенням до водопровідної мережі новобуду, 21 липня з 00:00 до 10:00 тимчасово припинять водопостачання на вул. Замонастирській та провулку Замонастирському.

22 липня води не буде з 9 до 21:00 в будинках на вул. Живова, 2, 4, 5, 6 та вул. Князя Острозького, 70.

“Працівники КП “Тернопільводоканал” проводитимуть перепідключення нової мережі. Дане відключення є технічною необхідністю”, – інформують в міськраді.

Тернополян просять зробити необхідні запаси води.

Нагадаємо, що у Тернополі працює сервіс “Сіті-бот Назар”, який сповіщає жителів міста щодо планових та аварійних відключень води, світла, газу та опалення. Долучитися до нього можна, перейшовши за посиланням.