17:35 | 12.07.2021
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Тернопільщина 

До “туристичного магніту” Тернопільщини нарешті будуть вести нормальні дороги?

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Петицію «Капітальний ремонт доріг Борщівщини (сполучення найвідоміших печер та Дністровського каньйону)» розглядають в обласній раді.

Подав її 15 квітня 2021 року Павло Савечко. Звернення набрало 517 із 500 необхідних голосів, і сьомого липня в облраді оголосили про початок його розгляду. Суть петиції в тому, щоб капітально відремонтувати окремі ділянки доріг Борщівщини.

– Борщівщина має всі шанси стати туристичним магнітом для українців та іноземців, – пише Павло Савечко. – Адже тут розміщенні: найвідоміші печери України “Кришталева” (с. Кривче), “Вертеба” (с. Більче-Золоте), “Озерна” (с. Стрілківці), “Оптимістична” (с. Королівка); Дністровський каньйон, який є одним із семи природних чудес України із дотичними каньйонами Нічлави та Серету;  старовинні замки та культові споруди;  санаторії, відпочинкові бази та дитячі табори;  мегаліт в селі Монастирок та дендропарк у селі Гермаківка; щорічно проводяться фестивалі Маланки, борщу та вишиванки, тощо. При цьому, асфальтобетонне покриття окремих доріг місцевого значення перебуває у вкрай незадовільному стані, що негативно впливає на: економічний розвиток населених пунктів та процес залучення інвестицій; створення нових робочих місць та надходжень до місцевого бюджету; розвиток туризму та агропромислового сектору;  отримання населенням соціальних, юридичних, банківських, освітніх та медичних послуг; оперативне реагування екстрених служб; функціонування громадського, службового та приватного транспорту, тощо. Пропонується проведення комплексного капітального ремонту асфальтобетонного покриття на ділянках доріг Т-20-15 (Борщів-Заліщики), С201601 (Нагірянка-Шупарка), С200503 (Касперівці-Збручанське) між селами Піщатинці – Срілківці – Королівка – Юр’ямпіль – Більче-Золоте – Глубочок – Констанція – Шупарка – Устя – Іване-Пусте Чортківського району Тернопільської області.

В обласній раді вже підготували проект рішення на підтримку петиції. На розгляд депутатів його винесуть на четвертому пленарному засіданні другої сесії облради, яка відбудеться 21 липня.

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