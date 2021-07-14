Двоє людей втопилося на Тернопільщині за минулу добу

Про два нещасні випадки у водоймах повідомляють на фейсбук сторінці Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

У ставку села Васьківці Шумської ТГ Кременецького району втопився місцевий житель, громадянин 1979 року народження.

Цього ж дня у селі Горошова Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району під час купання у Дністрі зник під водою місцевий житель, 1982 року народження. Його шукали до вечора, та з настанням сутінок пошукові роботи призупинили та продовжили зранку. 14 липня до пошуків залучили водолазів. Близько 11 години вони виявили в річці тіло загиблого та доправили його на берег.