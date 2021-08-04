Дивовижний порятунок: в Тернопільській області жінка випала з 5 поверху та зачепилась за мотузки для сушіння білизни

Знесилену жінку врятували та передали медикам.

У м. Теребовля Тернопільської області врятували 81-річну жінку, яка випала з 5 поверху та зачепилась за мотузки для сушіння білизни на 4 поверсі.

Про це повідомили в ДСНС у Тернопільській області.

Інцидент стався в Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Там жінка 1940 року народження випала з 5 поверху, зачепившись за мотузки. Очевидці на місце події викликали рятувальників.

“Один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші встановивши висувну драбину дістались до неї”, – йдеться в повідомленні.

Бабусю зняли на балкон третього поверху та передали її медикам.