12:00 | 4.08.2021
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Тернопільщина 

Дивовижний порятунок: в Тернопільській області жінка випала з 5 поверху та зачепилась за мотузки для сушіння білизни

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Знесилену жінку врятували та передали медикам.

У м. Теребовля Тернопільської області врятували 81-річну жінку, яка випала з 5 поверху та зачепилась за мотузки для сушіння білизни на 4 поверсі. 

Про це повідомили в ДСНС у Тернопільській області.

Інцидент стався в Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Там жінка 1940 року народження випала з 5 поверху, зачепившись за мотузки. Очевидці на місце події викликали рятувальників. 

“Один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші встановивши висувну драбину дістались до неї”, – йдеться в повідомленні. 

Бабусю зняли на балкон третього поверху та передали її медикам. 

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