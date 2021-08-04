На Тернопільщині вбили 70-річного пенсіонера

У вбивстві пенсіонера бучацькі поліцейські підозрюють 37-річного мешканця Монастириської громади. Про повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик у село Григорів було констатовано смерть 70-річного чоловіка. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті.

Пенсіонер у літній кухні свого сусіда, з котрим напередодні розпивали алкогольні напої. Між односельцямим виник конфлікт. З місця події вилучено ймовірні знаряддя вбивства: дерев’яну качалку, м’ясорубку та дріт арматури.

Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 115 ККУ – умисне вбивство. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.