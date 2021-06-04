Фестиваль ремесел і фольклору відбудеться у Тернополі
Тернополян запрошують на фестиваль ремесел і фольклору «Таємниці Тернопільщини», що відбудеться цієї неділі, 6 червня, на майданчику біля ТРЦ Подоляни.
Захід пройде в рамках міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе», що покликаний розповісти про давні звичаї і традиції нашого народу.
Майстри та умільці краю познайомлять учасників фестивалю зі своїми ремеслами, а фольклорні колективи представлять українські пісні і старовинні обряди, характерні саме для Тернопільщини.
Також гості фестивалю зможуть скуштувати автентичні страви та навіть дізнатися їх рецепти.