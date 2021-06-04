16:01 | 4.06.2021
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Тернопільщина 

Фестиваль ремесел і фольклору відбудеться у Тернополі

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Тернополян запрошують на фестиваль ремесел і фольклору «Таємниці Тернопільщини», що відбудеться цієї неділі, 6 червня,  на майданчику біля ТРЦ Подоляни.

Захід пройде в рамках міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе», що покликаний розповісти про давні звичаї і традиції нашого народу.

Майстри та умільці краю познайомлять учасників фестивалю зі своїми ремеслами, а фольклорні колективи представлять українські пісні і старовинні обряди, характерні саме для Тернопільщини.

Також гості фестивалю зможуть скуштувати автентичні страви та навіть дізнатися їх рецепти.

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