Фестиваль ремесел і фольклору відбудеться у Тернополі

Тернополян запрошують на фестиваль ремесел і фольклору «Таємниці Тернопільщини», що відбудеться цієї неділі, 6 червня, на майданчику біля ТРЦ Подоляни.

Захід пройде в рамках міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе», що покликаний розповісти про давні звичаї і традиції нашого народу.

Майстри та умільці краю познайомлять учасників фестивалю зі своїми ремеслами, а фольклорні колективи представлять українські пісні і старовинні обряди, характерні саме для Тернопільщини.

Також гості фестивалю зможуть скуштувати автентичні страви та навіть дізнатися їх рецепти.