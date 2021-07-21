Ірина Кекот з Тернополя розповіла, як зручно спакувати речі для подорожі

Тернополянка Ірина Кекот розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі. Найперше, вона радить скласти список усього необхідного. Це зекономить до 20% часу, який, зазвичай, затрачають на збір потрібних речей, пише Суспільне.

За словами майстрині, у списку усі предмети треба розділити за категоріями, основні – це “документи”, “аптечка”, “одяг”, “взуття”, “засоби догляду за обличчям”, “косметика” і “техніка”. Склавши такий універсальний список, людина послуговуватиметься ним і під час наступних поїздок.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Класти у валізу, насамперед, треба найбільш об’ємні речі, наприклад, взуття або великі рушники, – каже Ірина. Вона рекомендує складати вертикально.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Складаємо річ удвічі, тоді формуємо з неї прямокутник і вертикально вкладаємо у валізу. Основний принцип складання – це подібне з подібним: футболки – в одній частині валізи, шорти – в іншій, теплий одяг – теж окремо і так далі”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Для економії місця у валізі, майстриня радить у взуття покласти шкарпетки. Так, в одну пару взуття можна помістити до 6 пар шкарпеток.

“Як скласти шкарпетки: беремо їх разом і ділимо умовно на три рівних частини. Загортаємо одну частинку до середини, потім другу і вкладаємо одну частину в іншу. Так шкарпетки зберігатимуться в порядку. Цей спосіб найкраще обирати для складання дитячих шкарпеток, які часто ми знаходимо окремо одна від одної і в різних місцях”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Взуття рекомендую класти в окрему сумку і, якщо дозволяє місце у валізі, то ставите його туди”, – каже Ірина.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Майстриня розповіла, що, аби одяг не зім’явся – речі треба рівно розкласти одна на одній і разом їх згорнути в один сувій.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Головне, складати одяг рівно, особливо рукави, які нам треба загнути досередини. Зверху на складені рукави ставимо ще якийсь одяг, наприклад, шорти. Тоді складаємо усі речі досередини. Так буде менше складок”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Речі кожного члена сім’ї варто пакувати в окремі валізи. А якщо є велика валіза – то у неї можна, наприклад, покласти речі двох дітей. Для цього треба умовно розділити місце навпіл і кожну половину валізи відвести для речей іншої дитини.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Аби не везти засоби особистої гігієни у великих банках – я рекомендую переливати рідину у маленькі баночки. Також, щоб не везти великі засоби для догляду за обличчям – краще обрати міні-версії. Аби не переплутати баночки – можна, за допомогою клейкої стрічки, наклеїти назву рідини, що всередині, або можна зняти етикетку з великої банки, вирізати з неї назву і наклеїти на міні-версію”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Ірина радить використовувати дорожню косметичку, яку можна підвісити і розкласти у ній косметику за категоріями: засоби для догляду за ротовою порожниною, за обличчям і косметика”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Засоби особистої гігієни у банках Ірина радить поміщати ще й у зіп-пакети, щоб шампунь чи гель не пролилися на інші речі.

Майстриня рекомендує використовувати органайзери для сортування речей.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Можна підібрати органайзери під розмір валізи. У кожен вкладаємо речі одного типу: в один – футболки, в інший – нижню білизну і так далі”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Ірина каже, що дитячі іграшки краще складати в одну сумку і варто подбати про їхнє різноманіття.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

“Вибираємо іграшки за інтересами дитини і, бажано, щоб це були невеликі за розміром предмети. Щодня треба дитині давати інші іграшки, адже, якщо дамо усі одразу, – вони швидко набриднуть. Наприклад, своїй донечці у перший день я даю маленькі блокнот і олівці та розвиваючу гру-головоломку, наступного дня – надувні кульки і набір для ліплення з пластиліном”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі

Про організацію простору Ірина читала книжки, відвідувала онлайн-уроки на цю тему і навчалася впорядковувати речі у латвійській школі.

“Дуже люблю складати речі, це заняття має заспокійливий ефект і приносить мені задоволення. А ще, цілком погоджуюся з думкою, що у будь-якій незрозумілій ситуації варто підтримувати порядок, адже ситуація може не змінитися, а порядок залишиться”.

Суспільне Тернопіль Тернополянка розповіла, як зручно у валізу спакувати речі для подорожі