В Бережанах дороги перетворилися на озера (фотофакт)

Через інтенсивні дощі вулиці міста Бережани затопило водою.

Водовідвідна система не може впоратися з великою кількістю води, а тому дороги перетворилися в суцільні озера. Місцева жителька Марта Бойко поділилася фото у соцмережі Фейсбук, пишуть Тернополяни.

«Це дорога в садочок “Сонечко”. Скажіть будь ласка, невже так важко, бодай, підсипати дорогу?! Я ледь -ледь переплила той “ставок”. Це сором!!! Кругом поліклініки потоп, в загальноному, така ситуація всюди, по всіх вулицях, чи це край міста, чи то центр…», – йдеться у повідомленні.

Під дописом люди висловлюють обурливі коментарі:

Irynka Mandarynka: Ні пройти , ні проїхати. Несу дитину від дороги на руках до садочку! Жах.

Василь Смерека: круг поліклініки після зливи появляються нові ставки, як від дороги так і за поліклінікою … Нова мерія буде там щось робити? я все розумію старому мерові було ПО…. Може новому буде не так? Дорога М-12 робиться все круто але по місту також потрібно робити .

Леся Лазар: Надіялися на краще ,а маємо ще гірше. Немає в Бережанах господаря. Позор.

Тарас Кацелко: єврогосподарники))))така ж ситуація і біля будинку культури.