Тіло знайшли друзі на кухні: у Тернополі під час святкування дня народження помер чоловік
Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть.
У вівторок, 20 липня, у Тернополі помер 41-річний чоловік під час святкування дня народження. Нещастя сталось на Східному масиві.
Про це повідомив директор Екстреного медичного центру Тернопільщини Михайло Джус.
“О 21:59 бригада швидкої виїжджала на Східний масив. Під час святкування дня народження друзі застали на кухні тіло 41-річного чоловіка без ознак життя. Констатовано біологічну смерть”, – йдеться у повідомленні.
Що саме стало причиною смерті чоловіка – не повідомляється.