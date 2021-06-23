Команда з Тернополя перемогла на Чемпіонаті України з волейболу

Команда з Тернополя стала чемпіоном України з волейболу в дитячій лізі. Змагались юнаки 2004 року народження. Про це розповіла співорганізаторка змагань Катерина Барабаш, пише Суспільне.

За її словами, Тернополяни змагались з волейболістами з Києва, вони посіли друге місце, а третє – команда з Білої Церкви. Серед тих, хто представляв тернопільську команду 17- річний Владислав Шельвах.

Загалом участь у чемпіонаті взяли команди з 6 міст України. Змагання тривали 5 днів.