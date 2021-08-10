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Тернопільщина 

Котельня у Тернополі відновлює гаряче водопостачання до 61 будинку

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Сьогодні котельня на вулиці Лесі Українки в Тернополі відновлює гаряче водопостачання до 61 будинку. Про це Суспільному повідомив начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбань.

За його словами, гарячої води у цих будинках не було з 5 липня, бо котельню готували до опалювального періоду.

За словами Михайла Горбаня, завтра гарячу воду також подадуть до 11-ти будинків, які обслуговує котельня на вулиці Купчинського.

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