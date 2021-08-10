Спогади про бійця: як живе мама після загибелі сина

Був справжнім патріотом та любив Україну. Так про свого сина Олега згадує мама Любов Стасій.

Жінка приїхала у Лішню на всеукраїнську прощу із міста Помічне Кропивницької області, щоб помолитися. Напередодні їй приснився Олег, який обіцяв бути поруч. Хоч пройшло вже багато років , але досі не може говорити про рідну людину без сліз. Пригадує, син пішов на дострокову службу у 20 років. Через півроку прослужив і підписав контракт. На Донеччині пробув 8,5 місяців, пише Т1.

Олег хотів відправитись на Майдан. Не міг спокійно дивитись на те, що відбувається в країні, проте мати не дозволила. Не давала дозволу і підписувати контракт на службу, проте юнак все ж відправився захищати країну. Жінка пригадала, спілкувалась із сином по телефону, той повідомляв, що з ним все добре.

Олегові був лише 21 рік, коли його не стало. Зараз Любов Стасій залишилась сама. Після смерті сина відправилась у волонтери. Пекла випічку для бійців АТО, плела сітки, навіть сама побувала на Сході. Найбільше цікавило, де пройшов останній рік життя сина.

Любов Стасій на прощу для родин загиблих військовослужбовців приїхала вперше. Дізналась про неї випадково із соцмереж. Та вдячна організаторам за таке чудове місце. Адже біля каплиці-пантеону можуть зібратися усі охочі, аби провести час разом та відпустити весь біль, який накопичився впродовж років.

Наразі жінка працює у дитячому садочку. Волонтерством вже не займається 2 роки, бійці сказали, поки допомоги не треба. Проте, якщо покличуть, обов’язково повернеться.